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"Манчестер Юнайтед" декласовал "Рому" в первой встрече полуфинала Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Английский “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” принял римскую “Рому” в первой игре полуфинала Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Манкунианцы уже в первом матче решили многие вопросы в этом противостоянии. “Рома” вела в счете после первого тайма (1: 2), но была просто уничтожена во втором. Манчестерский клуб после перерыва отправил в ворота римлян сразу пять мячей, два из которых на счету Эдинсон Кавани. Также дубль в активе Бруну Фернандеш. Еще голы забивали Погбда и Гринвуд. Римлян забивали Лоренцо Пеллегрини и Джеко.

Таким образом, счет 6: 2 сделал серьезный шаг навстречу финалу.

Дополнение

“Манчестер” 24 раза из последних 30 голов забил во втором тайме.

Украинские Национальные Новости

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