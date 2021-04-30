"Манчестер Юнайтед" декласовал "Рому" в первой встрече полуфинала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Английский “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” принял римскую “Рому” в первой игре полуфинала Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Манкунианцы уже в первом матче решили многие вопросы в этом противостоянии. “Рома” вела в счете после первого тайма (1: 2), но была просто уничтожена во втором. Манчестерский клуб после перерыва отправил в ворота римлян сразу пять мячей, два из которых на счету Эдинсон Кавани. Также дубль в активе Бруну Фернандеш. Еще голы забивали Погбда и Гринвуд. Римлян забивали Лоренцо Пеллегрини и Джеко.
Таким образом, счет 6: 2 сделал серьезный шаг навстречу финалу.
Дополнение
“Манчестер” 24 раза из последних 30 голов забил во втором тайме.