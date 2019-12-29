Мамо, не плач: звільнені з ОРДЛО українці телефонують рідним
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перші 25 раніше утримуваних в ОРДЛО українців, яких було верифіковано і передано українській стороні, телефонують близьким і рідним, передає кореспондент УНН.
Так, всім звільненим на підконтрольній уряду території було надано можливість зателефонувати. Перед цим їх було верифіковано в одному із встановлених біля КПВВ “Майорське” наметів.
“Мамо, не плач! Випий пігулки від тиску і не плач”, — сказав під час розмови один зі звільнених.
Він також зауважив, що вони на підконтрольній Україні території і уже зовсім скоро будуть у Києві.
"Мамо, я тебе люблю дуже-дуже", - додав звільнений.
Під час верифікації всі 25 осіб заявили, що не бажають залишатись в ОРДЛО.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.