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Мамо, не плач: звільнені з ОРДЛО українці телефонують рідним

Мамо, не плач: звільнені з ОРДЛО українці телефонують рідним

Київ • УНН

 • 20182 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Перші 25 раніше утримуваних в ОРДЛО українців, яких було верифіковано і передано українській стороні, телефонують близьким і рідним, передає кореспондент УНН.

Так, всім звільненим на підконтрольній уряду території було надано можливість зателефонувати. Перед цим їх було верифіковано в одному із встановлених біля КПВВ “Майорське” наметів.

“Мамо, не плач! Випий пігулки від тиску і не плач”, — сказав під час розмови один зі звільнених.

Він також зауважив, що вони на підконтрольній Україні території і уже зовсім скоро будуть у Києві.

"Мамо, я тебе люблю дуже-дуже", - додав звільнений.

Під час верифікації всі 25 осіб заявили, що не бажають залишатись в ОРДЛО.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО. 

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