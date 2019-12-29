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Мама, не плачь: освобожденные с ОРДЛО украинцы звонят родным

Мама, не плачь: освобожденные с ОРДЛО украинцы звонят родным

Киев  •  УНН

 • 20182 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Первые 25 ранее находящихся в ОРДЛО украинцев, которые были верифицированы и переданы украинской стороне, звонят близким и родным, передает корреспондент УНН.

Так, всем освобожденным на подконтрольной правительству территории была предоставлена возможность позвонить. Перед этим они были верифицированы в одной из установленных возле КПВВ "Майорское" палаток.

"Мама, не плачь! Выпей таблетки от давления и не плачь", - сказал во время разговора один из освобожденных.

Он также отметил, что они на подконтрольной Украине территории и уже совсем скоро будут в Киеве.

"Мама, я тебя люблю очень-очень", - добавил освобожденный.

Во время верификации все 25 человек заявили, не желают оставаться в ОРДЛО.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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