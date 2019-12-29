Мама, не плачь: освобожденные с ОРДЛО украинцы звонят родным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Первые 25 ранее находящихся в ОРДЛО украинцев, которые были верифицированы и переданы украинской стороне, звонят близким и родным, передает корреспондент УНН.
Так, всем освобожденным на подконтрольной правительству территории была предоставлена возможность позвонить. Перед этим они были верифицированы в одной из установленных возле КПВВ "Майорское" палаток.
"Мама, не плачь! Выпей таблетки от давления и не плачь", - сказал во время разговора один из освобожденных.
Он также отметил, что они на подконтрольной Украине территории и уже совсем скоро будут в Киеве.
"Мама, я тебя люблю очень-очень", - добавил освобожденный.
Во время верификации все 25 человек заявили, не желают оставаться в ОРДЛО.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.
Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".
То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.
Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.