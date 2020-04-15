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Малюська прокоментував судовий програш Мін'юсту Суркісам і заявив, що "зради немає"

Малюська прокоментував судовий програш Мін'юсту Суркісам і заявив, що "зради немає"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував рішення КАС, яким суд залишив в силі ухвалу Печерського райсуду від 2017 року та фактично зобов'язав ПриватБанк виплачувати 6-ти офшорним компаніям Суркісів 7 млрд грн з державного бюджету. За словами чиновника "зради тут немає", передає УНН з посиланням на допис Малюськи у Facebook

"Група дітей у ФБ розганяє зраду, що нібито оскільки апеляційна інстанція у справі 757/7499/17-ц сьогодні залишила без змін ухвалу Печерського районного суду від 25 лютого 2020 року, то, мовляв, у зв'язку із цим пани Суркіси отримають 7 ярдів від ПриватБанку.

Новина про "зраду" ґрунтується на хибному уявленні про причинно-наслідкові зв'язки та юридичні факти", - вважає міністр.

Малюська аргументував свою позицію тим, що, мовляв, за три роки із сьогоднішнім рішенням суду все одно нічого не змінилося, бо перше рішення на користь офшорів Суркісів було прийнято ще у 2017 році суддею Печерського райсуду.

А "20 лютого 2020 року (через ТРИ роки) той самий суд "роз'яснив" свою попередню ухвалу, фактично просто повторивши її зміст. Суть та сама - ПриватБанк має обслуговувати депозити БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін. Що змінилося за три роки? Практично нічого. Ну, точно нічого істотного. Де зрада? Де 7 ярдів?" - додав Малюська.

Однак, на етапі коли держвиконавець (Мін'юст) тільки подавав апеляційну скаргу на рішення судді Печерського суду, Малюська коментував цей процес трохи інакше.

Заявляв про те, що Мін'юст "несе за свої дії відповідальність", і саме тому "приймає самостійні рішення як поводити себе у справі, а не керується порадами/вказівками юристів Привату".

Юристи ПриватБанку, своєю чергою, досить критично відреагували на "самостійність" держвиконавця, наголошуючи на можливих негативних її наслідках. Також, у банку дивувалися тому, що Мін'юст подав апеляцію не дочекавшись повного тексту судової ухвали Печерського суду. Ба більше, зробив це синхронно з одним із офшорів родини Суркісів.

"... банк звертається до виконавця з заявою, в якому докладно пояснює всю ситуацію. Це і є та заява, яку опублікував пан міністр (Малюська - ред.). Банк вже все виконав в 2016 році. Що нам ще зробити? Державний виконавець приймає цю позицію і заходить з нею до Печерського районного суду за роз'ясненням. Важливо відзначити, що не тільки виконавець зайшов із заявою про роз'яснення, а й одна з офшорних компаній", - коментував тоді юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв в інтерв'ю "Новому времени".

На фоні цього конфлікту, Малюську навіть запідозрили в отриманні хабаря від Суркісів, хоча чиновник це заперечує

Нагадаємо, у справі "Привату" за скаргою Мін'юсту столичні судді присудили офшорам Суркіса 7 млрд

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