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Малюська прокомментировал судебный проигрыш Минюста Суркисам и заявил, что "зрады нет

Малюська прокомментировал судебный проигрыш Минюста Суркисам и заявил, что "зрады нет

Киев  •  УНН

 • 19782 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал решение КАС, которым суд оставил в силе решение Печерского райсуда от 2017 года и фактически обязал ПриватБанк выплачивать 6-ти оффшорным компаниям Суркисов 7 млрд грн из государственного бюджета. По словам чиновника "зрады здесь нет", передает УНН со ссылкой на сообщение Малюськи в Facebook.

"Группа детей в ФБ разгоняет зраду, что якобы поскольку апелляционная инстанция в деле 757/7499/17-ц сегодня оставила без изменений решение Печерского районного суда от 25 февраля 2020 года, то, мол, в связи с этим господа Суркисы получат 7 ярдов от ПриватБанка.

Новость о "зраде" основывается на ложном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах", - считает министр.

Малюська аргументировал свою позицию тем, что, мол, за три года с сегодняшним решением суда все равно ничего не изменилось, потому что первое решение в пользу оффшоров Суркисов было принято еще в 2017 году судьей Печерского райсуда.

А "20 февраля 2020 года (через ТРИ года) тот же суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив его содержание. Суть та же - ПриватБанк должен обслуживать депозиты БЕЗ каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений. Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну, точно ничего существенного. Где зрада? Где 7 ярдов?" - добавил Малюська.

Однако, на этапе когда госисполнитель (Минюст) только подавал апелляционную жалобу на решение судьи Печерского суда, Малюська комментировал этот процесс несколько иначе.

Заявлял о том, что Минюст "несет за свои действия ответственность", и именно поэтому "принимает самостоятельные решения как вести себя в деле, а не руководствуется советами/указаниями юристов Привата".

Юристы ПриватБанка, в свою очередь, весьма критически отреагировали на "самостоятельность" госисполнителя, подчеркивая возможные негативные ее последствия. Также, в банке удивлялись тому, что Минюст подал апелляцию не дождавшись полного текста судебного решения Печерского суда. Более того, сделал это синхронно с одним из оффшоров семьи Суркисов.

"... банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию. Это и есть заявление, которое опубликовал господин министр (Малюська - ред.). Банк уже все выполнил в 2016 году. Что нам еще сделать? Государственный исполнитель принимает эту позицию и заходит с ней в Печерский районный суд за разъяснением. Важно отметить, что не только исполнитель зашел с заявлением о разъяснении, но и одна из оффшорных компаний", - комментировал тогда юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев в интервью "Новому времени".

На фоне этого конфликта, Малюську даже заподозрили в получении взятки от Суркисов, хотя чиновник это отрицает.

Напомним, по делу "Привата" по жалобе Минюста столичные судьи присудили оффшорам Суркиса 7 млрд.

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