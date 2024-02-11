Макрон відклав свій візит до України з міркувань безпеки – ЗМІ
Київ • УНН
Макрон відклав запланований на 13-14 лютого візит в Україну з міркувань безпеки. Французько-українська ділова рада Medef International також скасувала поїздку до Києва.
Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України, який мав відбутися 13 та 14 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Challenges.
Президент Франції не поїде до України 13 та 14 лютого, як планувалося,
Деталі
У Єлисейському палаці стверджують, що візит відклали з міркувань безпеки.
Видання зазначає, що таке рішення викликає багато питань, як з боку французьких держслужбовців та керівників, так і з боку українських дипломатів.
Повідомляється, що французько-українська ділова рада Medef International також скасувала поїздку до Києва.
Зазначається, що перш ніж вирушити до Києва, Макрон мав відвідати Одесу.
Макрон також мав оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів.
Глава французької держави також повинен був офіційно оголосити про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні.
Нагадаємо
10 лютого, Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.