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Макрон відклав свій візит до України з міркувань безпеки – ЗМІ

Макрон відклав свій візит до України з міркувань безпеки – ЗМІ

Київ • УНН

 • 72329 перегляди

Макрон відклав запланований на 13-14 лютого візит в Україну з міркувань безпеки. Французько-українська ділова рада Medef International також скасувала поїздку до Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України, який мав відбутися  13 та 14 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Challenges.

Президент Франції не поїде до України 13 та 14 лютого, як планувалося,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

У Єлисейському палаці стверджують, що  візит відклали з міркувань безпеки.

Видання зазначає, що таке рішення викликає багато питань, як з боку французьких держслужбовців та керівників, так і з боку українських дипломатів.

Повідомляється, що французько-українська ділова рада Medef International також скасувала поїздку до Києва.

Зазначається, що перш ніж вирушити до Києва, Макрон мав відвідати Одесу.

Макрон також мав оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів.

Глава французької держави також повинен був офіційно оголосити про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні.

Нагадаємо

10 лютого, Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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