Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину, который должен был состояться 13 и 14 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Challenges.

Президент Франции не поедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось, - говорится в сообщении.

Детали

В Елисейском дворце утверждают, что визит отложили по соображениям безопасности.

Издание отмечает, что такое решение вызывает много вопросов, как со стороны французских госслужащих и руководителей, так и со стороны украинских дипломатов.

Сообщается, что французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.

Отмечается, что прежде чем отправиться в Киев, Макрон должен был посетить Одессу.

Макрон также должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, который выплачивается в виде пожертвований для гражданских проектов.

Глава французского государства также должен был официально объявить о приходе Французского агентства развития (AFD) как координатора французской помощи Украине.

Напомним

10 февраля, Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.