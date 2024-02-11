Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ
Киев • УНН
Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит в Украину из соображений безопасности. Французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину, который должен был состояться 13 и 14 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Challenges.
Президент Франции не поедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось,
Детали
В Елисейском дворце утверждают, что визит отложили по соображениям безопасности.
Издание отмечает, что такое решение вызывает много вопросов, как со стороны французских госслужащих и руководителей, так и со стороны украинских дипломатов.
Сообщается, что французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.
Отмечается, что прежде чем отправиться в Киев, Макрон должен был посетить Одессу.
Макрон также должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, который выплачивается в виде пожертвований для гражданских проектов.
Глава французского государства также должен был официально объявить о приходе Французского агентства развития (AFD) как координатора французской помощи Украине.
Напомним
10 февраля, Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.
Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ
Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит в Украину из соображений безопасности. Французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.
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