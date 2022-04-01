Макрон прийняв у Єлисейському палаці звільненого з полону мера Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Франції Емануель Макрон прийняв в Єлисейському палаці Івана Федорова, міського голову Мелітополя, якого російські військові викрадали на початку березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.
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“Пане мер, ми раді бачити вас тут. Я не смію уявити, що ви пережили. Ми були засмучені, коли вас викрали", — сказав Макрон.
"Прийняти вас означало повідомити, що ми продовжуватимемо зусилля на вашому боці”, - додав він.
Контекст
11 березня група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з росією. Вороги затримали його в міському кризовому центрі і надягли йому на голову під час викрадення пластиковий мішок.
Через 5 днів його звільнили з російського полону.