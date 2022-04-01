Макрон прийняв у Єлисейському палаці звільненого з полону мера Мелітополя

Деталі

“Пане мер, ми раді бачити вас тут. Я не смію уявити, що ви пережили. Ми були засмучені, коли вас викрали", — сказав Макрон.

"Прийняти вас означало повідомити, що ми продовжуватимемо зусилля на вашому боці”, - додав він.

Контекст

11 березня група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з росією. Вороги затримали його в міському кризовому центрі і надягли йому на голову під час викрадення пластиковий мішок.

Через 5 днів його звільнили з російського полону.



