Макрон принял в Елисейском дворце освобожденного из плена мэра Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, которого российские военные похищали в начале марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Детали
“Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Я не смею представить, что вы пережили. Мы были расстроены, когда вас похитили", - сказал Макрон.
"Принять вас означало сообщить, что мы будем продолжать усилия на вашей стороне”, - добавил он.
Контекст
11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с россией. Враги задержали его в городском кризисном центре и надели ему на голову во время похищения пластиковый мешок.
Через 5 дней его освободили из российского плена.