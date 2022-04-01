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Макрон принял в Елисейском дворце освобожденного из плена мэра Мелитополя

Киев • УНН

 • 101368 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Ивана Федорова, городского голову Мелитополя, которого российские военные похищали в начале марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Макрон принял в Елисейском дворце освобожденного из плена мэра Мелитополя

Детали

“Господин мэр, мы рады видеть вас здесь. Я не смею представить, что вы пережили. Мы были расстроены, когда вас похитили", - сказал Макрон.

"Принять вас означало сообщить, что мы будем продолжать усилия на вашей стороне”, - добавил он.

Контекст

11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с россией. Враги задержали его в городском кризисном центре и надели ему на голову во время похищения пластиковый мешок.

Через 5 дней его освободили из российского плена.

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