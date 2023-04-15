Макрон попри протести у Франції підписав закон про підвищення пенсійного віку

ukru
Ексклюзив
15:02 • 37040 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 64618 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 98263 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 226409 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167836 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165622 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 256029 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454247 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345606 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357187 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193239 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165772 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 136359 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127246 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 90515 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 226349 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255986 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 495097 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630453 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39848 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47953 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127246 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165772 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193239 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Макрон попри протести у Франції підписав закон про підвищення пенсійного віку

Макрон попри протести у Франції підписав закон про підвищення пенсійного віку

Київ • УНН

 • 748492 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон промульгував закон про пенсійну реформу, включаючи підвищення пенсійного віку до 64 років, ідеться в тексті, офіційно опублікованому в Journal Officiel вранці в суботу, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Публікація закону в Journal Officiel - офіційному бюлетені Франції, поява закону у якому означає, що він був введений у дію - відбулася після того, як конституційний суд країни схвалив план Макрона в п’ятницю.

Президент Макрон мав 15 днів після затвердження більшої частини законопроекту Конституційною радою, щоб поставити свій підпис, надавши йому силу закону. «До Кодексу соціального страхування вносяться зміни (…) У абзаці першому слово «шістдесят два» замінено словом «шістдесят чотири», - йдеться в офіційному тексті.

Після схвалення непопулярного законопроекту Конституційною радою Франції прем’єр-міністр країни Елізабет Борн оголосила, що це рішення «знаменує кінець інституційного та демократичного шляху цієї реформи», додавши, що «немає переможця» в тому, що перетворилося на загальнонаціональне протистояння і найгірші соціальні заворушення у Франції за останні роки.

Що стосується опозиції, то в останній спробі французькі профспілки закликали Макрона не підписувати реформу. «Враховуючи масове неприйняття цієї реформи (суспільством), профспілки урочисто просять його не промульгувати цей закон, єдиний спосіб заспокоїти гнів, який виражається в країні», - ідеться у спільній заяві, надісланій AFP.

Профспілки та опозиційні законодавці сподівалися на рішення про скасування змін, які Макрон відстоював під час своєї першої президентської каденції та поклав в основу свого другого терміну, після трьох місяців закликів до уряду зупинити законопроект.

Доповнення

Останніми місяцями у Франції не вщухають протести через ухвалення урядом пенсійної реформи, що передбачає підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Елізабет Борн використали статтю Конституції, що передбачає ухвалення закону в обхід парламенту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52