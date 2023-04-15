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Макрон несмотря на протесты во Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста

Макрон несмотря на протесты во Франции подписал закон о повышении пенсионного возраста

Киев • УНН

 • 748488 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, включая повышение пенсионного возраста до 64 лет, говорится в тексте, официально опубликованном в Journal Officiel утром в субботу, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Публикация закона в Journal Officiel - официальном бюллетене Франции, появление закона в котором означает, что он был введен в действие - состоялась после того, как конституционный суд страны одобрил план Макрона в пятницу.

Президент Макрон имел 15 дней после утверждения большей части законопроекта Конституционным советом, чтобы поставить свою подпись, придав ему силу закона. «В Кодекс социального страхования вносятся изменения (…) В абзаце первом слово «шестьдесят два» заменено словом «шестьдесят четыре», - говорится в официальном тексте.

После одобрения непопулярного законопроекта Конституционным советом Франции премьер-министр страны Элизабет Борн объявила, что это решение «знаменует конец институционального и демократического пути этой реформы», добавив, что «нет победителя» в том, что превратилось в общенациональное противостояние и худшие социальные волнения во Франции за последние годы.

Что касается оппозиции, то в последней попытке французские профсоюзы призвали Макрона не подписывать реформу. «Учитывая массовое неприятие этой реформы (обществом), профсоюзы торжественно просят его не промульгировать этот закон, единственный способ успокоить гнев, который выражается в стране», - говорится в совместном заявлении, направленном AFP.

Профсоюзы и оппозиционные законодатели надеялись на решение об отмене изменений, которые Макрон отстаивал во время своей первой президентской каденции и положил в основу своего второго срока, после трех месяцев призывов к правительству остановить законопроект.

Дополнение

В последние месяцы во Франции не утихают протесты из-за принятия правительством пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Для принятия непопулярной реформы президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн использовали статью Конституции, предусматривающую принятие закона в обход парламента.

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