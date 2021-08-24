Макрон до кінця року може відвідати Україну - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Україна та Франція сподіваються на візит президента Французької Республіки Еммануеля Макрона в Україну до кінця поточного року. Про це було сказано міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном під час спільної пресконференції, передає кореспондент УНН.
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“Ми чекаємо із нетерпінням на новий етап співробітництва — візит президента Франції Еммануеля Макрона до України. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин”, — зазначив Кулеба.
“Пан Дмитро і я поділяємо сподівання, що президент Французської Республіки зможе завітати до України ще до кінця цього року”, — додав Ле Дріан.
Додамо
Про візит Еммануеля Макрона до України ведуться розмови ще з минулого року.
Так, візит Макрона в Україну обговорювали на зустрічі в Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.
Як повідомляв УНН, президент Макрон у квітні 2020 року підтвердив намір відвідати Україну, щойно закінчиться пандемія коронавірусу.