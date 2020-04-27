Макрон підтвердив, що планує відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон підтвердив намір відвідати Україну щойно закінчиться пандемія коронавірусу. Про це стало відомо під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Макроном, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Так, сторони відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.
Зеленський нагадав Еммануелю Макрону про запрошення відвідати Україну: «Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим».
В ОП також повідомили, що Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.
Президент України також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також готовність України до співпраці з МВФ.