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Макрон підтвердив, що планує відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон підтвердив намір відвідати Україну щойно закінчиться пандемія коронавірусу. Про це стало відомо під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Макроном, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Так, сторони відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.

Зеленський нагадав Еммануелю Макрону про запрошення відвідати Україну: «Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим».

В ОП також повідомили, що Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.

Президент України також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також готовність України до співпраці з МВФ.

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