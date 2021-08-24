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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Макрон до конца года может посетить Украину - министр

Макрон до конца года может посетить Украину - министр

Киев  •  УНН

 • 17928 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина и Франция надеются на визит президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в Украину до конца текущего года. Об этом было сказано министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом во время совместной пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы ждем с нетерпением новый этап сотрудничества - визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Кулеба.

"Господин Дмитрий и я разделяем надежду, что президент Французской Республики сможет посетить Украину еще до конца этого года", - добавил Ле Дриан.

Добавим

О визите Эмманюэля Макрона в Украину идут разговоры еще с прошлого года.

Так, визит Макрона в Украину обсуждали на встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн.

Как сообщал УНН, президент Макрон в апреле 2020 года подтвердил намерение посетить Украину, как только закончится пандемия коронавируса.

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