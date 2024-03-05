На думку 49% опитаних українців, посилення контролю інформації є обмеженням свободи

Майже половина опитаних українців вважають обмеженням прав і свобод громадян спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет-джерела. При цьому 44% погоджуються зі посиленням контролю інформацію в інтернеті.

Про це передає УНН із посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Деталі

В Україні зросла частка людей, на думку яких спроби держави здійснювати активніший контроль інформації в інтернет - є обмеженням прав і свобод громадян.

У лютому 2024 року ситуація істотно змінилася, і як стверджують автори дослідження, "наразі більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод – 49%".

Водночас майже досягає вищезазначеної цифри кількість тих, хто підтримує контроль інтернет-джерел.

Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає для зміцнення безпеки варто було би більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах. – інформує КМІС.

Цікаві розбіжності думок стосовно платформи Telegram.

Серед тих, хто користується Телеграм-каналами, 43% погоджуються, що для зміцнення захисту від ворога держава має більш активно контролювала інформацію в інтернет-джерелах. Водночас серед тих, хто не користується Телеграм-каналами, 46% вважали би такі дії держави як обмеження прав і свобод громадян. – йдеться у поясненні до звіту КМІС.

Відсутність зв’язку між ставленням до обмежень і використанням ТГ-каналів (і сайтів), соціологи пояснюють тим, що вони запитували не про закриття, а про контроль.

Також фахівці аналізують причини зниження тих, хто підтримує більш активний контроль державою інформації в інтернет. Вказується, що це є наслідком зниження довіри громадян до органів влади.

Зниження з 2022 року частки тих, хто підтримує більш активний контроль державою інформації в інтернет-джерелах, скоріше за все, є наслідком загалом зниження довіри громадян до органів влади. Як наслідок, зараз багато громадян можуть сприймати такі ініціативи як спроби цензури та політичні інструменти для приглушення голосів критиків влади (доцільно нагадати, що якщо в травні 2022 року 68% вважали, що владу не варто критикувати, то в кінці 2023 року вже 70% вважали, що, навпаки, варто критикувати можливі невдалі рішення чи дії). – повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Нагадаємо

Згідно з результатами опитування, 80% українців вірять, що Україна переможе у війні.

Опитування КМІС показує, що 55% українців хочуть швидкого покарання для корупціонерів, навіть якщо це означає порушення закону, тоді як 42% віддають перевагу судовому процесу, навіть якщо він буде повільним. Довіра до правової системи впливає на ці погляди.

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