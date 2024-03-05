По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы

Почти половина опрошенных украинцев считают ограничением прав и свобод граждан попытки государства осуществлять более активный контроль информации в интернет-источниках. При этом 44% соглашаются с усилением контроля информацию в интернете.

Об этом передает УНН с ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Детали

В Украине выросла доля людей, по мнению которых попытки государства осуществлять более активный контроль информации в интернет - является ограничением прав и свобод граждан.

В феврале 2024 года ситуация существенно изменилась, и как утверждают авторы исследования, "сейчас больше тех, кто воспринимает попытки более активных действий государства в отношении интернет-источников как ограничение прав и свобод - 49%".

В то же время почти достигает вышеупомянутой цифры количество тех, кто поддерживает контроль интернет-источников.

В то же время до 44% уменьшилась доля тех, кто считает, что для укрепления безопасности следовало бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках. - информирует КМИС.

Интересные расхождения во мнениях относительно платформы Telegram.

Среди тех, кто пользуется Телеграмм-каналами, 43% согласны, что для укрепления защиты от врага государство должно более активно контролировать информацию в интернет-источниках. В то же время среди тех, кто не пользуется Телеграмм-каналами, 46% считали бы такие действия государства как ограничение прав и свобод граждан. - говорится в пояснении к отчету КМИС.

Отсутствие связи между отношением к ограничениям и использованием ТГ-каналов (и сайтов), социологи объясняют тем, что они спрашивали не о закрытии, а о контроле.

Также специалисты анализируют причины снижения тех, кто поддерживает более активный контроль государством информации в интернет. Указывается, что это является следствием снижения доверия граждан к органам власти.

Снижение с 2022 года доли тех, кто поддерживает более активный контроль государством информации в интернет-источниках, скорее всего, является следствием общего снижения доверия граждан к органам власти. Как следствие, сейчас многие граждане могут воспринимать такие инициативы как попытки цензуры и политические инструменты для приглушения голосов критиков власти (целесообразно напомнить, что если в мае 2022 года 68% считали, что власть не стоит критиковать, то в конце 2023 года уже 70% считали, что, наоборот, стоит критиковать возможные неудачные решения или действия). - сообщает Киевский международный институт социологии.

Напомним,

Согласно результатам опроса, 80% украинцев верят, что Украина победитв войне.

Опрос КМИС показывает, что 55% украинцев хотят быстрого наказания для коррупционеров, даже если это означает нарушение закона, тогда как 42% предпочитают судебный процесс, даже если он будет медленным. Доверие к правовой системе влияет на эти взгляды.

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