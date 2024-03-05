По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы
Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.
В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты
Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.
Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.
НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список
Национальный банк подтвердил, что перечень системно важных банков остался неизменным с 2023 года - 15 банков сохранили свой статус.
Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает
Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.
Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей
Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека мира после того, как акции Tesla упали, в результате чего состояние Илона Маска стало ниже состояния Безоса.
кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины
Британская разведка объясняет, что кремль отказался отправлять свои новые танки "Армата" в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества.
Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте
Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".
Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке
Языковой омбудсмен обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) обеспечение образования на украинском языке для более 600 000 украинских детей, проживающих за рубежом.
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана.