По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.

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Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.

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В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты

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кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана.

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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана