Майже півсотні БПЛА над рф: ЦПД повідомляє про ураження стратегічного підприємства

У російських джерелах із посиланням на мо рф стверджується про відключення світла в Ростовській області. За даними ЦПД, в московській та ростовській областях атаковані обʼєкти, що працюють для армії рф.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та телеграм-канал Коваленко.

За даними міноборони загарбників над п'ятьма регіонами рф, і особливо над територією ростовської області, було в ніч на 4 липня зафіксовано 48 БПЛА. Крім ростовської, це також курська, бєлгородська, орловська, липецька області.

Щодо ростовської області:

Виконувача обов'язків губернатора юрій слюсар у своєму ТГ стверджує, що "без світла залишилися майже 2 тисячі приватних будинків, де мешкають понад 6 тисяч осіб".

За даними керівника ЦПД при РНБО лейтенанта Андрія Коваленко, в рф були атаковані обʼєкти, зокрема в московській та ростовській областях.

Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу. Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії рф: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки.