Майже півсотні БПЛА над рф: ЦПД повідомляє про ураження стратегічного підприємства
Київ • УНН
Майже півсотні БПЛА атакували п'ять регіонів рф, зокрема ростовську область, де зафіксовано відключення світла. Уражено Азовський оптико-механічний завод, що виробляє критичні компоненти для російської армії.
У російських джерелах із посиланням на мо рф стверджується про відключення світла в Ростовській області. За даними ЦПД, в московській та ростовській областях атаковані обʼєкти, що працюють для армії рф.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ та телеграм-канал Коваленко.
Деталі
За даними міноборони загарбників над п'ятьма регіонами рф, і особливо над територією ростовської області, було в ніч на 4 липня зафіксовано 48 БПЛА. Крім ростовської, це також курська, бєлгородська, орловська, липецька області.
Щодо ростовської області:
Виконувача обов'язків губернатора юрій слюсар у своєму ТГ стверджує, що "без світла залишилися майже 2 тисячі приватних будинків, де мешкають понад 6 тисяч осіб".
За даними керівника ЦПД при РНБО лейтенанта Андрія Коваленко, в рф були атаковані обʼєкти, зокрема в московській та ростовській областях.
Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу. Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії рф: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки.
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За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 склали понад мільйон особового складу.
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