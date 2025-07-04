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Майже півсотні БПЛА над рф: ЦПД повідомляє про ураження стратегічного підприємства

Київ • УНН

 • 105 перегляди

Майже півсотні БПЛА атакували п'ять регіонів рф, зокрема ростовську область, де зафіксовано відключення світла. Уражено Азовський оптико-механічний завод, що виробляє критичні компоненти для російської армії.

Майже півсотні БПЛА над рф: ЦПД повідомляє про ураження стратегічного підприємства

У російських джерелах із посиланням на мо рф стверджується про відключення світла в Ростовській області. За даними ЦПД, в московській та ростовській областях атаковані обʼєкти, що працюють для армії рф.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та телеграм-канал Коваленко.

Деталі

За даними міноборони загарбників над п'ятьма регіонами рф, і особливо  над територією ростовської області, було в ніч на 4 липня зафіксовано 48 БПЛА. Крім ростовської, це також курська, бєлгородська, орловська, липецька області.

Щодо ростовської області: 

Виконувача обов'язків губернатора юрій слюсар у своєму ТГ стверджує, що "без світла залишилися майже 2 тисячі приватних будинків, де мешкають понад 6 тисяч осіб".

За даними керівника ЦПД при РНБО лейтенанта Андрія Коваленко, в рф були атаковані обʼєкти, зокрема в московській та ростовській областях.

Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу. Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії рф: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки.

Нагадаємо

За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 склали понад мільйон особового складу.

росія вночі запустила по Україні 550 засобів повітряного нападу, включаючи 539 безпілотників та 11 ракет.

Нічна атака РФ на Київ, одна з найгірших, відбулася одразу після розмови путіна з Трампом

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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