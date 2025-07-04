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Почти полсотни БПЛА над РФ: ЦПД сообщает о поражении стратегического предприятия

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Почти полсотни БПЛА атаковали пять регионов РФ, в том числе Ростовскую область, где зафиксировано отключение света. Поражен Азовский оптико-механический завод, производящий критические компоненты для российской армии.

Почти полсотни БПЛА над РФ: ЦПД сообщает о поражении стратегического предприятия

В российских источниках со ссылкой на мо рф утверждается об отключении света в Ростовской области. По данным ЦПД, в московской и ростовской областях атакованы объекты, работающие для армии рф.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и телеграм-канал Коваленко.

Детали

По данным минобороны захватчиков над пятью регионами рф, и особенно над территорией ростовской области, было в ночь на 4 июля зафиксировано 48 БПЛА. Кроме ростовской, это также курская, белгородская, орловская, липецкая области.

Относительно ростовской области:

Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем ТГ утверждает, что "без света остались почти 2 тысячи частных домов, где проживают более 6 тысяч человек".

По данным руководителя ЦПД при СНБО лейтенанта Андрея Коваленко, в рф были атакованы объекты, в частности в московской и ростовской областях.

Произошло поражение Азовского оптико-механического завода. Это предприятие производит критические компоненты для армии рф: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации. Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники.

Напомним

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 составили более миллиона личного состава.

Россия ночью запустила по Украине 550 средств воздушного нападения, включая 539 беспилотников и 11 ракет.

Ночная атака РФ на Киев, одна из худших, произошла сразу после разговора Путина с Трампом

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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