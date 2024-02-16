Майже 226 000 заяв подали українці на отримання документів на зброю в ЄРЗ
Київ • УНН
До Єдиного реєстру зброї України було подано понад 225 000 заявок на отримання різних дозволів, пов'язаних зі зброєю.
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 226 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Про це прозвітувала у телеграм пресслужба Міністерства Внутрішніх Справ України, передає УНН.
Станом на сьогодні, в ЄРЗ зареєстровано вже 225 977 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо. За результатами їх опрацювання правоохоронцями ухвалено понад 210 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів.
Деталі
Загалом за даними міністерства, за неповні 8 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися 58 703 користувачі.
Питання облікованої і зареєстрованої зброї залишається одним із ключових напрямків у роботі МВС. Вдячні кожному, хто користується сервісами ЄРЗ для оформлення дозвільних документів на зброю.
У відомстві також нагадали про допоміжні сервіси для роботи з Єдиним реєстром зброї. Звернутись по консультацію українці можуть не виходячи з дому:
▪️За телефоном: 044 334 40 35
▪️За допомогою Телеграм-бота: @arms_mvs_bot
▪️Чат-бота у Єдиному вікні для громадян
Нагадаємо
Станом на кінець року з моменту запуску Єдиного реєстру зброї в Україні було зареєстровано понад 149 тисяч заявок на отримання дозволів. З них дозволи від поліції отримали 137 тисяч людей.