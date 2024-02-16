Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ
Киев • УНН
В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.
Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Об этом отчиталась в телеграм пресс-служба Министерства Внутренних Дел Украины, передает УНН.
На сегодня, в ЕРЗ зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и тому подобное. По результатам их обработки правоохранителями принято более 210 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.
Детали
Всего по данным министерства, за неполные 8 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовались 58 703 пользователя.
Вопрос учтенного и зарегистрированного оружия остается одним из ключевых направлений в работе МВД. Благодарны каждому, кто пользуется сервисами ЕРЗ для оформления разрешительных документов на оружие.
В ведомстве также напомнили о вспомогательных сервисах для работы с Единым реестром оружия. Обратиться за консультацией украинцы могут не выходя из дома:
▪️За по телефону: 044 334 40 35
▪️За посредством Телеграм-бота: @arms_mvs_bot
▪️Чат-бота в Едином окне для граждан
Напомним
По состоянию на конец года с момента запуска Единого реестра оружия в Украине было зарегистрировано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.
Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ
В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.
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