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Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ

Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 17:46  •  8338 просмотра

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В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Об этом отчиталась в телеграм пресс-служба Министерства Внутренних Дел Украины, передает УНН.

На сегодня, в ЕРЗ зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и тому подобное.  По результатам их обработки правоохранителями принято более 210 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов. 

- подсчитали в министерстве.

Детали

Всего по данным министерства, за неполные 8 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовались 58 703 пользователя.

Вопрос учтенного и зарегистрированного оружия остается одним из ключевых направлений в работе МВД. Благодарны каждому, кто пользуется сервисами ЕРЗ для оформления разрешительных документов на оружие.

- отметили в МВД.
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В ведомстве также напомнили о вспомогательных сервисах для работы с Единым реестром оружия. Обратиться за консультацией украинцы могут не выходя из дома:

▪️За по телефону: 044 334 40 35

▪️За посредством Телеграм-бота: @arms_mvs_bot

▪️Чат-бота в Едином окне для граждан

Напомним

По состоянию на конец года с момента запуска Единого реестра оружия в Украине было зарегистрировано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
Майже 226 000 заяв подали українці на отримання документів на зброю в ЄРЗ
Almost 226,000 applications for weapons documents submitted by Ukrainians in the URZ
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Почти 226 000 заявлений подали украинцы на получение документов на оружие в ЕРЗ

В Единый реестр оружия Украины было подано более 225 000 заявок на получение различных разрешений, связанных с оружием.

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