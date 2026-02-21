Мачуху 10-річної дівчинки, яка померла від травм, відправили під арешт - Генпрокурор

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для жінки, яка отримала підозру після смерті 10-річної падчерки в Нікополі, повідомив у суботу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, за клопотанням керівника Нікопольської окружної прокуратури, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави - повідомив Кравченко.

Доповнення

У Нікополі 10-річна дівчинка померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень. Її 23-річній мачусі повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть дитини.