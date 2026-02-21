Мачуху 10-річної дівчинки, яка померла від травм, відправили під арешт - Генпрокурор
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави для 23-річної мачухи, підозрюваної у смерті 10-річної дівчинки в Нікополі. Дитина померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для жінки, яка отримала підозру після смерті 10-річної падчерки в Нікополі, повідомив у суботу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні, за клопотанням керівника Нікопольської окружної прокуратури, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави
Доповнення
У Нікополі 10-річна дівчинка померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень. Її 23-річній мачусі повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть дитини.