Мачуху 10-річної дівчинки, яка померла від травм, відправили під арешт - Генпрокурор

Ексклюзив
11:17 • 5186 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 9252 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 9310 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11589 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 21174 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32013 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26211 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30255 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27916 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23812 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 32267 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 41509 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 52704 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 69664 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 107207 перегляди
Мачуху 10-річної дівчинки, яка померла від травм, відправили під арешт - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави для 23-річної мачухи, підозрюваної у смерті 10-річної дівчинки в Нікополі. Дитина померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень.

Мачуху 10-річної дівчинки, яка померла від травм, відправили під арешт - Генпрокурор

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для жінки, яка отримала підозру після смерті 10-річної падчерки в Нікополі, повідомив у суботу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні, за клопотанням керівника Нікопольської окружної прокуратури, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави

- повідомив Кравченко.

Доповнення

У Нікополі 10-річна дівчинка померла в реанімації від численних тілесних ушкоджень. Її 23-річній мачусі повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть дитини.

Юлія Шрамко

Кримінал