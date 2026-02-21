Мачеху 10-летней девочки, умершей от травм, отправили под арест - Генпрокурор
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога для 23-летней мачехи, подозреваемой в смерти 10-летней девочки в Никополе. Ребенок умер в реанимации от многочисленных телесных повреждений.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для женщины, получившей подозрение после смерти 10-летней падчерицы в Никополе, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня, по ходатайству руководителя Никопольской окружной прокуратуры, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога
Дополнение
В Никополе 10-летняя девочка умерла в реанимации от многочисленных телесных повреждений. Ее 23-летней мачехе сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть ребенка.