Мачеху 10-летней девочки, умершей от травм, отправили под арест - Генпрокурор

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для женщины, получившей подозрение после смерти 10-летней падчерицы в Никополе, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня, по ходатайству руководителя Никопольской окружной прокуратуры, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога - сообщил Кравченко.

Дополнение

В Никополе 10-летняя девочка умерла в реанимации от многочисленных телесных повреждений. Ее 23-летней мачехе сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть ребенка.