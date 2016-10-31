М.Саакашвілі задекларував два годинники і не свою "кімнату" в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі задекларував об’єкти нерухомості у Грузії, а в Одесі він користується кімнатою, котра належить третій особі, передає УНН.
Згідно з декларацією М.Саакашвілі володіє земельними ділянками в Грузії метражем у 6 820 кв.м і 500 кв. м, а також житловим будинком 97 кв.м. там же.
В Одесі він користується кімнатою 54 кв.м, власником якої є третя особа.
У звітному році губернатор одержав 38 тис. 601 гривню зарплати.
Також голова Одеської ОДА задекларував наручні годинники Rolex Deepse stainless steel і Hublot classic fusion.
На банківських рахунках у М.Саакашвілі зберігає 57 тис. доларів і 129 тис. 950 грн.
Дружина М.Саакашвілі, Сандра Елізабет Рулофс, задекларувала володіння квартирою 280 кв. м у Грузії й 13 тис. євро на рахунку в банку.
Також у декларації М.Саакашвілі вказав приналежні синові Ніколозу 35 тис. євро на рахунку в банку.