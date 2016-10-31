М.Саакашвили задекларировал часы и не свою "комнату" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили задекларировал объекты недвижимости в Грузии, а в Одессе он пользуется комнатой, принадлежащей третьему лицу, передает УНН.
Согласно декларации М.Саакашвили владеет земельными участками в Грузии метражом в 6820 кв.м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв.м. там же.
В Одессе он пользуется комнатой 54 кв.м, владельцем которой является третье лицо.
В отчетном году губернатор получил 38601 гривну зарплаты.
Также председатель Одесской ОГА задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion.
На банковских счетах у Саакашвили сохраняет 57 тыс. долларов и 129 тыс. 950 грн.
Жена Саакашвили Сандра Элизабет Рулофс задекларировала владения квартирой 280 кв. м в Грузии и 13 тыс. евро на счету в банке.
Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 35 тыс. евро на счету в банке.