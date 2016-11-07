М.Саакашвілі йде у відставку з посади голови Одеської ОДА (доповнено)
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Губернатор повідомив, що у нього більше немає сил боротися із корупційною системою країни. Президент П.Порошенко не реагує на пропозиції та зауваження щодо роботи чиновників і посадовців.
“Українські чиновники декларують мільйонні статки, а я змушений із протянутою рукою вибивати гроші на ремонт доріг та інших соціально важливих об’єктів”, — зазначив М.Саакашвілі.
При цьому губернатор заявив, що не має наміру від’їжджати з України та опускати руки перед труднощами.
Нагадаємо, у квітні очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що якщо не будуть звільнені корупціонери, не буде сформований прозорий уряд, то всі реформатори, у тому числі й одеські, мають піти з влади.