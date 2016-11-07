М.Саакашвили уходит в отставку с должности председателя Одесской ОГА (дополнено)

Губернатор сообщил, что у него больше нет сил бороться с коррупционной системой страны. Президент П.Порошенко не реагирует на предложения и замечания по работе чиновников и должностных лиц.

"Украинские чиновники декларируют миллионные состояния, а я вынужден с протянутою рукой выбивать деньги на ремонт дорог и других социально важных объектов", - отметил М.Саакашвили.

При этом губернатор заявил, что не намерен уезжать из Украины и опускать руки перед трудностями.

Напомним, в апреле глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что если не будут уволены коррупционеры, не будет сформировано прозрачное правительство, то все реформаторы, в том числе и одесские, должны уйти из власти.