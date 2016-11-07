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М.Саакашвили уходит в отставку с должности председателя Одесской ОГА (дополнено)

М.Саакашвили уходит в отставку с должности председателя Одесской ОГА (дополнено)

Киев • УНН

 • 28358 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Губернатор сообщил, что у него больше нет сил бороться с коррупционной системой страны. Президент П.Порошенко не реагирует на предложения и замечания по работе чиновников и должностных лиц.

"Украинские чиновники декларируют миллионные состояния, а я вынужден с протянутою рукой выбивать деньги на ремонт дорог и других социально важных объектов", - отметил М.Саакашвили.

При этом губернатор заявил, что не намерен уезжать из Украины и опускать руки перед трудностями.

Напомним, в апреле глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что если не будут уволены коррупционеры, не будет сформировано прозрачное правительство, то все реформаторы, в том числе и одесские, должны уйти из власти.

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