М.Полозов на вихідних приїде до Києва у справі А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російський адвокат Микола Полозов повідомив про те, що 5 і 6 листопада перебуватиме у Києві для роботи у справі свого підзахисного, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завтра і післязавтра буду в Києві працювати у справі Ахтема Чийгоза. Надходить багато питань щодо мого переслідування російською владою в Криму і відносно викриття діяльності Новікова", - написав адвокат.
Як повідомив УНН, М.Полозов повідомив про "полювання" на нього ФСБ у Криму.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.