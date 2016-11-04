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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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М.Полозов на вихідних приїде до Києва у справі А.Чийгоза

М.Полозов на вихідних приїде до Києва у справі А.Чийгоза

Київ • УНН

 • 8961 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російський адвокат Микола Полозов повідомив про те, що 5 і 6 листопада перебуватиме у Києві для роботи у справі свого підзахисного, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Завтра і післязавтра буду в Києві працювати у справі Ахтема Чийгоза. Надходить багато питань щодо мого переслідування російською владою в Криму і відносно викриття діяльності Новікова", - написав адвокат.

Як повідомив УНН, М.Полозов повідомив про "полювання" на нього ФСБ у Криму.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.

Українські Національні Новини

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