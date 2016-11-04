Н.Полозов на выходных приедет в Киев по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российский адвокат Николай Полозов сообщил о том, что 5 и 6 ноября будет находиться в Киеве для работы по делу своего подзащитного, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Завтра и послезавтра буду в Киеве работать по делу Ахтема Чийгоза. Поступает много вопросов относительно моего преследования российскими властями в Крыму и относительно разоблачения деятельности Новикова", - написал адвокат.
Как сообщил УНН, Н.Полозов сообщил об "охоте" на него ФСБ в Крыму.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.