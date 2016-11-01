М.Фейгін: затриманого у РФ журналіста Р.Сущенка "здав" друг родини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ймовірно російським силовикам "здав" українського журналіста Романа Сущенко друг родини. Про це в інтерв’ю "5 каналу" розповів адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Він (Роман Сущенко – ред.) кілька разів приїжджав у Москву до свого брата, підтримував стосунки з другом сім’ї і друг сім’ї просто його здав. Все", - сказав адвокат.
Нагадаємо, 27 жовтня Московський міський суд відхилив скаргу на рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.