М.Фейгин: задержанного в РФ журналиста Р.Сущенко "сдал" друг семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вероятно российским силовикам "сдал" украинского журналиста Романа Сущенко друг семьи. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Он (Роман Сущенко - ред.) несколько раз приезжал в Москву к своему брату, поддерживал отношения с другом семьи и друг семьи просто его сдал. Все", - сказал адвокат.
Напомним, 27 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.