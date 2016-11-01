М.Фейгин: задержанного в РФ журналиста Р.Сущенко "сдал" друг семьи

"Он (Роман Сущенко - ред.) несколько раз приезжал в Москву к своему брату, поддерживал отношения с другом семьи и друг семьи просто его сдал. Все", - сказал адвокат.

Напомним, 27 октября Мосгорсуд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.