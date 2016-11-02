М.Фейгін: друга родини Р.Сущенка могли змусити зробити наклеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Адвакат Марк Фейгін заявив, що друга родини Романа Сущенка могли змусити дати свідчення проти українського журналіста. Про це у своєму Twitter написала журналіст "Радіо свобода" Ольга Комарова, передає УНН.
"Можливо "друга" Сущенка змусили зробити наклеп. У Росії не вміють виробляти ковбасу, але спецоперації проводити в них виходить найкраще. Ми збираємо матеріал, щоб довести, що все це провокація", - процитувала журналістка слова М.Фейгіна.
Вона також додала, що М.Фейгін заявив, що захищатиме Р.Сущенка навіть якщо він ніколи не вийде з тюрми.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, 1 листопада адвокат Марк Фейгін розповів, що ймовірно російським силовикам "здав" українського журналіста Романа Сущенко друг родини.