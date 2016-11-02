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15 марта, 19:03 • 114491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164618 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136790 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129362 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112321 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105184 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101234 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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М.Фейгин: друга семьи Р.Сущенка могли заставить сделать клевету

М.Фейгин: друга семьи Р.Сущенка могли заставить сделать клевету

Киев • УНН

 • 12085 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Адвакат  Марк Фейгин заявил, что друга семьи Романа Сущенко могли заставить дать показания против украинского журналиста. Об этом в своем Twitter написала журналист " Радио свобода " Ольга Комарова, передает УНН.

"Возможно" друга "Сущенко заставили сделать клевету. В России не умеют производить колбасу, но спецоперации проводить у них получается лучше всего. Мы собираем материал, чтобы доказать, что все это провокация", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.

Она также добавила, что М.Фейгин заявил, что будет защищать Р.Сущенка даже если он никогда не выйдет из тюрьмы.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, 1 ноября адвокат Марк Фейгин рассказал, что вероятно российским силовикам "сдал" украинского журналиста Романа Сущенко друг семьи .

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