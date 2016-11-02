М.Фейгин: друга семьи Р.Сущенка могли заставить сделать клевету

"Возможно" друга "Сущенко заставили сделать клевету. В России не умеют производить колбасу, но спецоперации проводить у них получается лучше всего. Мы собираем материал, чтобы доказать, что все это провокация", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.

Она также добавила, что М.Фейгин заявил, что будет защищать Р.Сущенка даже если он никогда не выйдет из тюрьмы.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, 1 ноября адвокат Марк Фейгин рассказал, что вероятно российским силовикам "сдал" украинского журналиста Романа Сущенко друг семьи .