М.Фейгин: друга семьи Р.Сущенка могли заставить сделать клевету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Адвакат Марк Фейгин заявил, что друга семьи Романа Сущенко могли заставить дать показания против украинского журналиста. Об этом в своем Twitter написала журналист " Радио свобода " Ольга Комарова, передает УНН.
"Возможно" друга "Сущенко заставили сделать клевету. В России не умеют производить колбасу, но спецоперации проводить у них получается лучше всего. Мы собираем материал, чтобы доказать, что все это провокация", - процитировала журналистка слова М.Фейгина.
Она также добавила, что М.Фейгин заявил, что будет защищать Р.Сущенка даже если он никогда не выйдет из тюрьмы.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, 1 ноября адвокат Марк Фейгин рассказал, что вероятно российским силовикам "сдал" украинского журналиста Романа Сущенко друг семьи .