М.Аун обраний президентом Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президентом Лівану обраний колишній глава ліванської армії Мішель Аун. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.
“Мішель Аун, колишній глава ліванської армії, був обраний президентом Лівану. Ця подія поклала край дворічній кризі, пов’язаній із обранням президента країни”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що М.Аун, виграв на президентських виборах, отримавши підтримку 83 депутатів. Для перемоги необхідно було залучитися підтримкою 65 депутатів.