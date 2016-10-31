М.Аун избран президентом Ливана

"Мишель Аун, бывший глава ливанской армии, был избран президентом Ливана. Это событие положило конец двухлетнему кризису, связанному с избранием президента страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что М.Аун, выиграл на президентских выборах, получив поддержку 83 депутатов. Для победы необходимо было заручиться поддержкой 65 депутатов.