М.Аун избран президентом Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президентом Ливана избран бывший глава ливанской армии Мишель Аун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
"Мишель Аун, бывший глава ливанской армии, был избран президентом Ливана. Это событие положило конец двухлетнему кризису, связанному с избранием президента страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что М.Аун, выиграл на президентских выборах, получив поддержку 83 депутатов. Для победы необходимо было заручиться поддержкой 65 депутатов.