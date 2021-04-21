"Лютий" квітень: під кінець тижня знову очікуються морози

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 квітня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних і Житомирській областях помірні, у Вінницькій, північних та південно-східних областях невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в західних областях 10-15°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура впродовж доби 0-5° тепла.

У п'ятницю і суботу, 23-24 квітня, також буде хмарно з проясненнями. 23 квітня в Україні, 24 квітня на Лівобережжі невеликі короткочасні дощі, місцями грози (вночі 23 квітня у південних та східних областях, впродовж доби 24 квітня на Правобережжі без істотних опадів). Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 13-18°; на решті території вночі 1-6° тепла, 24 квітня у центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у західних та північних областях сильні заморозки повітрі 0-3°, вдень 6-11° тепла. На високогір'ї Карпат 23 квітня дощ та мокрий сніг, 24 квітня без опадів; температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

А вже в неділю та у наступний понеділок, 25-26 квітня, вночі переважно без опадів, вдень в Україні, крім більшості західних, 25 квітня і південних областей, невеликі короткочасні дощі.

Температура у південній частині вночі 1-6° тепла (на поверхні грунту заморозки 0-5°), вдень 11-16° тепла; на решті території вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, вдень 6-12° тепла, у східних областях до 15°. У Карпатах без опадів, лише вночі 26 квітня невеликий сніг; температура вночі 26 квітня 3-8° морозу, 25 квітня 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Доповнення

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.