"Невесенний" апрель: к концу недели снова ожидаются морозы

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине снова "подморозит" под конец этой недели - ночью местами до 3-5 градусов ниже нуля - заморозки ожидаются как на грунте, так и в воздухе. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.