"Невесенний" апрель: к концу недели снова ожидаются морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине снова "подморозит" под конец этой недели - ночью местами до 3-5 градусов ниже нуля - заморозки ожидаются как на грунте, так и в воздухе. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 22 апреля по Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях умеренные, в Винницкой, северных и юго-восточных областях небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в западных областях 10-15°. На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 0-5° тепла.
В пятницу и субботу, 23-24 апреля, также будет облачно с прояснениями. 23 апреля в Украине, 24 апреля на Левобережье небольшие кратковременные дожди, местами грозы (ночью 23 апреля в южных и восточных областях, на протяжении суток 24 апреля на Правобережье без существенных осадков). Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура на юге и востоке страны ночью 4-9°, днем 13-18°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, 24 апреля в центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в западных и северных областях сильные заморозки воздухе 0-3°, днем 6-11° тепла. На высокогорье Карпат 23 апреля дождь и мокрый снег, 24 апреля без осадков; температура ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.
А уже в воскресенье и в следующий понедельник, 25-26 апреля, ночью без осадков, днем в Украине, кроме большинства западных, 25 апреля и южных областей, небольшие кратковременные дожди.
Температура в южной части ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, днем 6-12° тепла, в восточных областях до 15°. В Карпатах без осадков, лишь ночью 26 апреля небольшой снег, температура ночью 26 апреля 3-8° мороза, 25 апреля 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Дополнение
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.