"Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати" - Подоляк про інтерв'ю дитячого омбудсмена рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував в Twitter інтерв’ю уповноваженої при президентові рф з прав дитини марії львової-бєлової, ордер на арешт якої видав МКС, американським журналістам, де вказав, що "точнішої ілюстрації до слова «людожер» неможливо придумати", пише УНН.
Цитата
"Чому Рф – то ідеальна конструкція пекла? Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» та щиро дивується звинуваченням:
– Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про «русское милосердие»? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності?
Точнішої ілюстрації до слова «людожер» неможливо придумати…", - прокоментував Михайло Подоляк в Twitter.
Нагадаємо
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової. Це означає, що за межами росії їх мають заарештувати та передати до суду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Був наказ – розстрілювати всіх”: вагнерівці зізналися у жорстокому вбивстві українців на Донбасі, зокрема й дітей