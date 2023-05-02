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"Более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать" - Подоляк об интервью детского омбудсмена рф

Киев • УНН

 • 733894 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter интервью уполномоченной при президенте рф по правам ребенка марии львовой-беловой, ордер на арест которой выдал МУС, американским журналистам, где указал, что "более точной иллюстрации к слову «людоед» невозможно придумать", пишет УНН.

Цитата

"Почему рф – это идеальная конструкция ада? Разыскиваемая МКС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова важно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о «необычном материнском сердце» и искренне удивляется обвинениям:

– Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это… вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о «русском милосердии»? Разве это не о справедливости? Разве мы не вправе их лишить неправильной идентичности?

Более точной иллюстрации к слову «людоед» невозможно придумать…", - прокомментировал Михаил Подоляк в Twitter.

Напомним

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовой-беловой. Это означает, что за пределами россии их должны арестовать и передать в суд. 

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