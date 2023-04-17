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“Був наказ – розстрілювати всіх”: вагнерівці зізналися у жорстокому вбивстві українців на Донбасі, зокрема й дітей

Київ • УНН

 • 901739 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін на YouTube-каналі опублікував півторагодинне інтерв'ю з двома колишніми командирами підрозділів пвк "вагнера", де вони зізнаються в жорстоких злочинах проти українського населення в Соледарі та Бахмуті, включно з підлітками та дітьми, вбитими за наказом очільника угруповання євгена пригожина, передає УНН.

У чому зізнаються "вагнерівці"

Двоє колишніх засуджених чоловіків – Азамат Улдаров із саратовської області та Олексій Савичов із воронезької області були рекрутовані до найманців із російських колоній, яких російський диктатор володимир путін особисто помилував і відправив на війну в Україну.

Колишні командири підрозділів пвк “вагнера” розповіли у подробицях про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Один із них розповів, як убив п'ятирічну дівчинку пострілом у голову.

"Вона кричить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний", - згадує окупант.

Крім того, злочинці розповіли, як проводили "зачистки" житлових будинків із убивством усіх, у тому числі дітей.

Цитата

"Нам дали команду на своєму шляху зачистити і стати в оборону, тобто в оточення, будь-якими шляхами. Ми йшли та вбивали всіх. Були жінки та чоловіки, діди, пенсіонери, діти... Я нікого не повинен був витягти. Була команда на зачистку всіх", – розповів окупант.

Колишні "вагнерівці" згадують про накази розстрілювати всіх старших 15 років.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років і старше - одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, серед них 10-15-річні та 17-річні підлітки", - додає він.

Також убивці розповіли, як "зачистили" підвал із 300-400 цивільними, 40 з них були дітьми.

Накази вбивати мирних жителів віддавав особисто пригожин.

Обидва екскомандири підрозділів пвк "вагнера" згадують, що накази про розстріли особисто віддавав євген пригожин. Він також схвалював терористичні методи та жорстокість. Якщо його накази не виконувались, то бойовикам загрожували стратою.

Згадуючи один із таких випадків, “вагнерівці” розповіли, як підірвали яму з понад 50 пораненими полоненими українцями та так званими "500-ми" (ті, хто вирішив покинути війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців).

Доповнення

Двоє бойовиків пвк “вагнера”, які потрапили в український полон, розповіли в інтерв'ю CNN про свій досвід у бойових діях проти України, вербування у в'язниці головою угрупування євгеном пригожиним та подальший обман, з яким зіткнулися з боку свого командування.

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