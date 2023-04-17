“Был приказ – расстреливать всех”: вагнеровцы признались в жестоком убийстве украинцев на Донбассе, в том числе и детей

В чем признаются “вагнеровцы”

Двое бывших осужденных мужчин – Азамат Улдаров из саратовской области и Алексей Савичев из воронежской области были рекрутированы к наемникам из российских колоний, которых российский диктатор владимир путин лично помиловал и отправил на войну в Украину.

Бывшие командиры подразделений чвк “вагнера” рассказали в подробностях о расстреле более 20 украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте. Один из них рассказал, как убил пятилетнюю девочку выстрелом в голову.

"Она кричит, она маленький ребенок, понимаешь. Я выстрелил 5-6-летней девочке контрольный", - вспоминает оккупант.

Кроме того, преступники рассказали, как проводили "зачистки" жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

Цитата

"Нам дали команду на своем пути зачистить и стать в оборону, то есть в окружение, любыми путями. Мы шли и убивали всех. Были женщины и мужчины, деды, пенсионеры, дети... Я никого не должен был вытащить. Была команда на зачистку всех", – рассказал оккупант.

Бывшие "вагнеровцы" вспоминают о приказах расстреливать всех старше 15 лет.

"Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и старше - сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, среди них 10-15-летние и 17-летние подростки", - добавляет он.

Также убийцы рассказали, как "зачистили" подвал с 300-400 гражданскими, 40 из них были детьми.

Приказы убивать мирных жителей отдавал лично пригожин.

Оба экс-командира подразделений чвк "вагнера" вспоминают, что приказы о расстрелах лично отдавал евгений пригожин. Он также одобрял террористические методы и жестокость. Если же его приказы не выполнялись, то боевикам угрожали казнью.

Вспоминая один из таких случаев, “вагнеровцы” рассказали, как взорвали яму с более 50 ранеными пленными украинцами и так называемыми "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев).

Дополнение

Двое боевиков чвк “вагнера”, которые попали в украинский плен, рассказали в интервью CNN о своем опыте в боевых действиях против Украины, вербовке в тюрьме главой группировки евгением пригожиным и дальнейшем обмане, с которым столкнулись со стороны своего командования.