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Людина загинула внаслідок пожежі в п’ятиповерховому будинку у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві під час ліквідації пожежі в квартирі п'ятивповерхового будинку рятувальники виявили тіло людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНс у Києві.

Людина загинула внаслідок пожежі в п’ятиповерховому будинку у Києві

Так, 20 листопада о 19:23 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у 5-ти поверховому житловому будинку по вул. Гната Юри, 1/11.

На місці події вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 4 поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в палаючій квартирі тіло людини. З сусідніх квартир на безпечну відстань виведено 8 людей. Пожежу рятувальники локалізували о 20:07, а ліквідували о 20:17.

На місці пожежі працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 25 чоловік особового складу. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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