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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Человек погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Киеве

Киев • УНН

 • 7660 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве во время ликвидации пожара в квартире пятиэтажного дома спасатели обнаружили тело человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.

Человек погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Киеве

Так, 20 ноября в 19:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Гната Юры, 1/11.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4 этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящей квартире тело человека. Из соседних квартир на безопасное расстояние вывели 8 человек. Пожар спасатели локализовали в 20:07, а ликвидировали в 20:17.

На месте пожара работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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