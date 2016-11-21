Человек погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Киеве

Так, 20 ноября в 19:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Гната Юры, 1/11.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4 этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящей квартире тело человека. Из соседних квартир на безопасное расстояние вывели 8 человек. Пожар спасатели локализовали в 20:07, а ликвидировали в 20:17.

На месте пожара работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава. Причины возникновения пожара устанавливаются.