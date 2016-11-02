Людина потрапила під потяг у метро Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Людина потрапила під потяг на станції столичного метрополітену "Золоті ворота", пасажир залишився живим, працюють медики. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook, передає УНН.
"Зелена гілка. Рух з Червоного хутора до Кловської та з Лук'янівської до Сирця. На Золотих людина під потягом. Рятуємо", - зазначили у метрополітені.
Наразі рух відновлено.
"Пасажир живий. Працюють медики", - додали у компанії.