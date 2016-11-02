Человек попал под поезд в метро Киева

"Зеленая ветка. Движение с Красного хутора до Кловского и с Лукьяновской до Сырца. На Золотых человек под поездом. Спасаем", - отметили в метрополитене.

Сейчас движение восстановлено.

"Пассажир жив. Работают медики", - добавили в компании.