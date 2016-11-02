Человек попал под поезд в метро Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Человек попал под поезд на станции столичного метрополитена "Золотые ворота", пассажир остался жив, работают медики. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook, передает УНН.
"Зеленая ветка. Движение с Красного хутора до Кловского и с Лукьяновской до Сырца. На Золотых человек под поездом. Спасаем", - отметили в метрополитене.
Сейчас движение восстановлено.
"Пассажир жив. Работают медики", - добавили в компании.