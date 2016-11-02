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15 марта, 19:03 • 114491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164614 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136786 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129358 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112318 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105182 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101232 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134403 просмотра

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14 марта, 19:57 • 131803 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Человек попал под поезд в метро Киева

Человек попал под поезд в метро Киева

Киев • УНН

 • 13012 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Человек попал под поезд на станции столичного метрополитена "Золотые ворота", пассажир остался жив, работают медики. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook, передает УНН.

"Зеленая ветка. Движение с Красного хутора до Кловского и с Лукьяновской до Сырца. На Золотых человек под поездом. Спасаем", - отметили в метрополитене.

Сейчас движение восстановлено.

"Пассажир жив. Работают медики", - добавили в компании.

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Киев

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