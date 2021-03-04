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“Люблінський трикутник”: Олексій Данілов зустрівся із президентом Польщі

“Люблінський трикутник”: Олексій Данілов зустрівся із президентом Польщі

Київ • УНН

 • 25502 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У четвер, 4 березня, відбулася перша зустріч у рамках Люблінського трикутника радників президентів з питань національної безпеки України, Польщі та Литви, у якій взяв участь секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов. Про це пише УНН з повідомленням на Посольство України в Польщі.

Деталі

З главами делегацій України і Литви зустрівся також Анджей Дуда. Президентський палац відвідали Олексій Данілов, секретар Ради безпеки та оборони України та Дарюс Кулешус, головний радник президента Литви з питань національної безпеки.

Як наголосив Павел Солох, президент Республіки Польща "висловив свою волю і готовність зустрітися у рамках Люблінського трикутника на рівні глав держав". Міністр Солох запевнив, що така зустріч може відбутися протягом поточного року, якщо дозволить епідемічна ситуація.

Нагадаємо

УНН раніше писав що, 4 березня з робочим візитом у Республіці Польща перебуває секретар РНБО України Олексій Данілов.

Для довідки

Люблінський трикутник” — тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн в липні 2020 року. Платформа служить для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва трьох країн-учасниць.

Перше засідання “Люблінського трикутника” міністри закордонних справ України, Литви та Польщі провели 29 січня в онлайн-форматі.

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