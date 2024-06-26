Литва найближчим часом може вийти із Конвенції про касетні боєприпаси
Київ • УНН
Литва може вийти з Конвенції про заборону касетних боєприпасів у найближчому майбутньому з міркувань національної безпеки, заявив міністр оборони країни.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що його країна може вийти із Конвенції про заборону касетних боєприпасів, відповідне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Lrytas.
"Сподіваюся, що найближчим часом (розглянуть питання про вихід із Конвенції, - ред.). Мій час (мандат, - ред,) збігає, тому я повинен з усім розібратися", - заявив Кащюнас.
За словами міністра, Рада оборони держави (CDS), яка засідала в середу, не обговорювала це питання. Однак він очікує, що рішення будуть прийняті до кінця каденції уряду.
Про консультації з владою щодо можливого виходу з Конвенції Кащюнас згадував ще наприкінці січня, коли очолював посаду голови комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони.
Як вказав Кащюнас, Литві "необхідно переоцінити положення цієї Конвенції з міркувань національної безпеки", оскільки ситуація з безпекою в країні суттєво погіршилась.
Довідково
Касетні боєприпаси - це боєприпаси, які при вибуху розлітаються на велику кількість дрібних вибухових речовин. Ці вибухові речовини зазвичай вибухають при контакті з твердою поверхнею, але вологе або м'яке покриття зупиняє цей процес. Вони можуть вибухнути, якщо на них наступити або підняти. З цієї причини цей тип боєприпасів вважається небезпечним для цивільного населення.
У Литві запроваджують строкову військову службу для випускників шкіл14.06.24, 05:42 • 59044 перегляди