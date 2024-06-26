Литва в ближайшее время может выйти из Конвенции о кассетных боеприпасах

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что его страна может выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lrytas.

"Надеюсь, что в ближайшее время (рассмотрят вопрос о выходе из Конвенции, - ред.). Мое время (мандат, - ред,) истекает, поэтому я должен со всем разобраться", - заявил Кащюнас.

По словам министра, Совет обороны государства (CDS), который заседал в среду, не обсуждал этот вопрос. Однако он ожидает, что решения будут приняты до конца каденции правительства.

О консультациях с властями относительно возможного выхода из Конвенции Кащюнас упоминал еще в конце января, когда возглавлял должность председателя комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как указал Кащюнас, Литве "необходимо переоценить положения этой Конвенции из соображений национальной безопасности", поскольку ситуация с безопасностью в стране существенно ухудшилась.

Справочно

Кассетные боеприпасы - это боеприпасы, которые при взрыве разлетаются на большое количество мелких взрывчатых веществ. Эти взрывчатые вещества обычно взрываются при контакте с твердой поверхностью, но влажное или мягкое покрытие останавливает этот процесс. Они могут взорваться, если на них наступить или поднять. По этой причине этот тип боеприпасов считается опасным для гражданского населения.

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