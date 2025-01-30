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Литовські прикордонники виявили тунель контрабандистів на кордоні з білоруссю

Литовські прикордонники виявили тунель контрабандистів на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 28506 перегляди

Литовські прикордонники виявили підземний тунель на кордоні з білоруссю, який використовувався для контрабанди. Після встановлення фізичного бар'єру контрабандисти шукають нові способи, включаючи повітряні кулі.

Прикордонники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з білоруссю, який, можливо, використовувався для контрабанди. Про це LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс, пише УНН.

Деталі

Мішутіс підтвердив, що тунель було виявлено біля села Пашалцис, але утримався від надання додаткових деталей.

Оскільки відкрито досудове розслідування, всі деталі ми узгоджуємо з прокуратурою. Найближчим часом ми опублікуємо звіт із усіма деталями,

– сказав він.
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Після встановлення фізичного бар’єру на кордоні Литви з білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад, за допомогою повітряних куль.

За словами Рустамаса Любаєваса, керівника VSAT, загальне використання повітряних кульок зменшується, і з початку цього року було перехоплено 20 000 пачок контрабандних сигарет.

Поблизу білорусько-литовського кордону зʼявилися військові окопи: опубліковано супутникові фото17.01.25, 19:13 • 34168 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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