Литовські прикордонники виявили тунель контрабандистів на кордоні з білоруссю

Прикордонники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з білоруссю, який, можливо, використовувався для контрабанди. Про це LRT повідомив представник прикордонників Гедрюс Мішутіс, пише УНН.

Деталі

Мішутіс підтвердив, що тунель було виявлено біля села Пашалцис, але утримався від надання додаткових деталей.

Оскільки відкрито досудове розслідування, всі деталі ми узгоджуємо з прокуратурою. Найближчим часом ми опублікуємо звіт із усіма деталями, – сказав він.

Після встановлення фізичного бар’єру на кордоні Литви з білоруссю контрабандистам стало набагато складніше здійснювати свою незаконну діяльність. Однак вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад, за допомогою повітряних куль.

За словами Рустамаса Любаєваса, керівника VSAT, загальне використання повітряних кульок зменшується, і з початку цього року було перехоплено 20 000 пачок контрабандних сигарет.

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