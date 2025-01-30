Литовские пограничники обнаружили туннель контрабандистов на границе с беларусью
Киев • УНН
Литовские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с беларусью, который использовался для контрабанды. После установления физического барьера контрабандисты ищут новые способы, включая воздушные шары.
Пограничники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) обнаружили 25-метровый подземный тоннель на границе с беларусью, который, возможно, использовался для контрабанды. Об этом LRT сообщил представитель пограничников Гедрюс Мишутис, пишет УНН.
Детали
Мишутис подтвердил, что тоннель был обнаружен возле села Пашалцис, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.
Поскольку открыто досудебное расследование, все детали мы согласовываем с прокуратурой. В ближайшее время мы опубликуем отчет со всеми деталями,
После установления физического барьера на границе Литвы с беларусью контрабандистам стало намного сложнее осуществлять свою незаконную деятельность. Однако они находят новые способы контрабанды, например, с помощью воздушных шаров.
По словам Рустамаса Любаеваса, руководителя VSAT, общее использование воздушных шариков уменьшается, и с начала этого года было перехвачено 20 000 пачек контрабандных сигарет.
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