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Вблизи белорусско-литовской границы появились военные окопы: опубликованы спутниковые фото

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Возле полигона "Гожский" в Гродненской области появились окопы для техники и пехоты длиной 340 метров. Минобороны беларуси анонсировало проведение учений на этом полигоне.

В Гродненской области беларуси вблизи белорусско-литовской границы появились военные окопы для техники и пехоты. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В Гродненской области беларуси на краю военного полигона "Гожский" появились окопы для пехоты и техники. Они находятся всего в 6 километрах от белорусско-литовской границы. Эти укрепления могут быть частью "узла сопротивления", который год назад обещало построить Минобороны 

- пишет издание.

Отмечается, что с восточной стороны дороги, ведущей к пограничному переходу "Привалка", в конце ноября 2024 года военные выкопали огромный окоп длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров. Таких размеров достаточно, чтобы танк мог свободно проходить по траншее. Земельный участок, на котором выкопана траншея, по данным земельного кадастра не относится к территории полигона.

14 января 2025 года Минобороны беларуси сообщило, что следующие учения пройдут на полигоне "Гожский". Целью сборов указано "совершенствование профессиональной и служебной подготовки офицеров, определение приоритетных направлений деятельности командного состава батальонов и дивизий для повышения эффективности боевой подготовки в современных условиях".

Напомним

В беларуси, в Гомельском районе вблизи границы с Украиной, с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.

Павел Башинский

Павел Башинский

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